نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاردن وسوريا اليوم للناشئين.. موعد مباراة منتخب سوريا ضد الأردن اليوم في نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في هذا المقال موعد مباراة الأردن وسوريا اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 عام. و القنوات الناقلة للمباراة. حيث من المقرر أن يلتقي منتخب سوريا ضد الأردن مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين. والتي تقام في نسختها التاسعة لهذا العام 2022. وتقام مباراة سوريا والاردن اليوم على ملعب مدينة العقبة الأردنية. حيث تجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تستضيف فعاليات البطولة هذا الموسم. وهو الأمر الذي يتيح الفرصة للمنتخب الأردني في الاستحواذ واللعب من أجل حصد التأهل للدور النهائي على حساب منتخب سوريا. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة الاردن وسوريا اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الاردن وسوريا اليوم للناشئين

تحمل مباراة الاردن وسوريا اليوم للناشئين. عبئًا ثقيلًا على جماهير المنتخب السوري الذين يأملون بالوصول إلى الدور النهائي وملاقاة الفائز من منتخب العراق أو لبنان. حيث خسر المنتخب السوري منافسات البطولة الماضية بعدما فاز عليه منتخب اليمن بنتيجة هدفين مقابل هدف. وتأهل على حساب للدور النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021. إضافة إلى ذلك يمكنكم الإطلاع أيضًا على موعد مباراة العراق ولبنان اليوم للناشئين والتي ستقام أيضًا في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة سوريا والاردن اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين

سيكون موعد مباراة سوريا والاردن في نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 عام. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-2022. وذلك على ملعب مدينة العقبة بالأردن. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاردن وسوريا للناشئين اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً العراق في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن اليوم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2022. على قناة الاتحاد الآسيوي عبر موقع يويتوب. كما سيتم بث المباراة أيضًا على قناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD من خلال التردد التالي.

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة الاردن وسوريا اليوم