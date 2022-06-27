نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‘‘ الهلال بطلا للدورى والعميد يخسر اللقب‘‘ ملخص نتيجة مباريات اليوم فى الدورى السعودى ونهايته المثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في نهاية مثيرة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين ختمت المملكة العربية السعودية اليوم موسم مثير ودرامتيكى وذلك بعد أن تم تتويج نادي الهلال السعودي بلقب بطل الدوري مع هزيمة وخسارة حزينة للغاية لعملاق جدة نادى الاتحاد حيث تعادل بشكل هزيل أمام ندى الباطن بدون أهداف وهو ما تسبب فى خسارته للقب في نهاية استدلت الستار على من هو صاحب اللقب .

الهلال البطل و”حزن” في جدة بعد خروج الاتحاد

ومن الجدير بالإشارة إلى أن مسيرة نادى الهلال في حصد اللقب الثالث له على التوالى والدوري رقم 18 على مستوى تاريخ النادي حيث فاز الهلال على الفيصلي في مباراته الأخيرة مع بهدفين مقابل هدف بينما فشل غريمة التقليدي الاتحاد في تحقيق أي نصر خلال المباراة التي جمعته مع الباطن اليوم

وفي صراعه من أجل البقاء في الدوري الممتاز تعادل بشكل سلبي نادى أهلي جدة مع الشباب وهو ما سوف يتسبب في هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى وكذلك الفيصلي حيث ينضم الأهلي والحزم والفيصلي إلى دوري المظاليم حيث تسبب هذا الهبوط في صدمة كبرى للشارع الرياضي السعودي حيث من المفترض أنه من أقطاب الدوري السعودي والفريق الذي كان ينافس في الدوريات الآسيوية قبل عدة أعوام