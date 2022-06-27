نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الهلال والفيصلي الان في الدوري السعودي وترتيب الدوري السعودي في صراع القمة والقاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي في الجولة الأخيرة من جولات الدوري السعودي وكذا ترتيب الدوري السعودي دقيقة بدقيقة خاصة وأن اليوم هي الأخيرة في مباريات الأسبوع الثلاثون من الدوري السعودي، ويسعى الهلال السعودي في مباراة اليوم أمام الفيصلي السعودي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل تحقيق اللقب اليوم في مواجهة قوية للهلال بصرف النظر عن نتيجة مباراة اتحاد جدة على الجانب الأخر.

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي (0/0) المباراة تبدأ في التاسعة مساء بتوقيت السعودية

تشكيل الهلال في مباراة الفيصلي اليوم

عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد ومحمد جحفلي ومحمد البريك وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وكاريو وميشيل ديلجادو وسالم الدوسري وإيجالو.

يذكر أن الهلال السعودي سيحاول الضغط من بداية المباراة من أجل ضمان الفوز وتحقيق النقاط الثلاث والتي تضمن له الدوري السعودي في مواجهات اليوم الحاسمة بالنسبة للهلال السعودي في الدوري السعودي اليوم.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم لصالح الهلال والذي سيضغط من الدقيقة الأولى من أجل تحقيق نتيجة طيبة والفوز خاصة وأن الهلال لايملك أي رفاهية أخرى في ظل قوة الاتحاد السعودي على الجانب الأخر، حيث يلعب اتحاد جدة ويأمل في الوقت ذاته تعادل أو خسارة الهلال السعودي من أجل تتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم

ترتيب الدوري السعودي

ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي بشكل متجدد

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 29 19 7 3 1 27:61 34 64 2 الاتحاد 29 20 4 5 1 29:62 33 64 3 النصر 29 18 4 7 1 35:56 21 58 4 الشباب 29 15 9 5 1 36:52 16 54 5 ضمك 29 12 7 10 1 43:37 -6 43 6 الفتح 29 9 8 12 1 39:44 5 35 7 الفيحاء 29 8 11 10 1 23:21 -2 35 8 أبها 29 9 8 12 1 42:27 -15 35 9 الطائي 29 10 4 15 1 45:30 -15 34 10 التعاون 29 7 12 10 1 47:42 -5 33 11 الفيصلي 29 7 12 10 1 35:27 -8 33 12 الرائد 29 9 6 14 1 45:34 -11 33 13 الباطن 29 8 8 13 1 41:31 -10 32 14 الأهلي 29 6 13 10 1 43:38 -5 31 15 الإتفاق 29 7 10 12 1 47:39 -8 31 16 الحزم 29 4 5 20 1 47:23 -24 17

نجد مع ترتيب الدوري السعودي أن الهلال والاتحاد في المركز الأول برصيد 64 نقطة، بينما في قاع الدوري السعودي يأتي الأهلي السعودي والاتفاق والحزم ومعهم الفيصلي والباطن والرائد والتعاون، ويبحث أهلي جدة عن الفوز من أجل ضمان تفادي الهبوط في تلك الموقعة والتي يسعى خلالها أهلي جدة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل النجاة من الهبوط ومواصلة التواجد في الدوري السعودي وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى على أكثر تقدير وهو الأمر الذي سيكون صادم لجماهير أهلي جدة بشكل كبير.