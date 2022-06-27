نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تغطية حصرية live” رابط مباراة الهلال والفيصلي اليوم في بطولة الدوري السعودي 2021-2022 في اطار منافسات الجولة 30 في المقال التالي
تابع الآن أحداث المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم الأثنين بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الفيصلي في اطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي، وهي المباراة القوية التي تقام من خلال ملعب الملك فهد الدولي، حيث يترقب كافة المتابعين من مشجعي بطولة الدوري السعودي انطلاق هذه المباراة القوية التي تحسم بنسبة كبيرة لقب بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباراة الهلال والفيصلي اليوم في بطولة الدوري السعودي.
رابط مباراة الهلال والفيصلي اليوم في بطولة الدوري السعودي
تنطلق احداث مباراة الهلال والفيصلي اليوم في منافسات بطولة الدوري السعودي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتقويت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc الرياضية السعودية الاولى مساء اليوم والتي تقام بتعليق المعلق الرياضي عيسى خريبين.
مباراة الهلال ضد الفيصلي في بطولة الدوري السعودي
ومن المقرر أن يبدأ فريق الهلال السعودي مباراة اليوم في الدوري السعودي ضد فريق الفيصلي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، وهي المقدمة التي وصل اليها بعدما لعب 29 لقاء، بعدما حقق الانتصار في 19 مباراة، وحسم تعادل في 7، وهزم خلال 3 مواجهات، فيما تواجد فريق الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من 29 مباراة، بعدما فاز في 7 لقاءات، وتعادل 12، وهزم خلال 10 مواجهات، وتشتد المنافسة بشكل كبير بين فريق الهلال الصعود صاحب المركز الأول وفريق اتحاد جدة صاحب المركز الثاني، حيث يأمل فريق الهلال في الفوز خلال مباراة اليوم أمام نظيره الفيصلي، من أجل حسم لقب النسخة الحالية لبطولة الدوري السعودي، للمرة الثالثة على التوالي 2021-2022.
تشكيل الهلال ضد الفيصلي اليوم في الدوري السعودي
ويدخل فريق الهلال السعودي مباراته اليوم ضد فريق الفيصلي بتشكيل على النحو التالي.
- في مركز حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
- وفي مركز خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، محمد البريك.
- وفي خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو.
- وجاء في خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.
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