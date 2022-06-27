نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة لمباراتى الهلال ضد الفيصلى والاتحاد ضد الباطن فى الجولة الاخيرة من الدورى السعودى بتعليق فهد العتيبي و عيسى الحربين في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة لمباراتى الهلال ضد الفيصلى والاتحاد ضد الباطن فى الجولة الاخيرة من الدورى السعودى بتعليق فهد العتيبي و عيسى الحربين ،عشاق كرة القدم فى المملكة العربية السعودية والعربية بشكل عام على موعد مع مباراتين من العيار الثقيل مباريات حسم اغلى لقب للدورى السعودي ونهاية الصراع بين الكبيرين نادى الهلال ونادى الاتحاد حيث يتساوى الثنائى فى الصدراة مع افضلية لنادى الهلال السعودى فى المواجهات المباشرة ويترقب نادى الاتحاد العميد مباراة غريمه التقليدى نادى الهلال السعودى الزعيم العالمى امام نادى الفيصلى السعودى فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت مصر بينما يخوض نادى اتحاد جدة مباراة فاصلة امام نادى الباطن السعودى وليس امام نادى اتحاد جدة سوى الفوز لا غيره من اجل الظفر ببطولة الدورى السعودى من غريمه نادى الهلال والذى يكتفى بالفوز او التعادل مع خسارة الاتحاد او تعادله فى مباراته حيث يمكنه فى هذا الوقت الفوز ببطولة الدورى السعودى مما يجعل المنافسة مشتعلة بين قطبى الكرة السعودية

متابعة مباراة الاتحاد ضد الباطن والهلال ضد الفيصلى

عبر موقعكم ثقفنى نيوز ننقل لكم متابعة لمباراتى الهلال السعودى ضد الفيصلى السعودى ومباراة الاتحاد ضد الباطن فى اطار الجولة الختامية فى الدورى السعودى حيث يتابع العديد من الجماهير تلك المباراتين بفارغ الصبر وتأمل جماهير نادى اتحاد جدة فى الفوز ببطولة الدورى المحلى السعودى من اجل العودة الى منصات التتويج وخاصة انها سوف تكون على حساب غريمهم الهلال ايضا تريد جماهير الهلال السعودى فى المحافظة على تتويجات الهلال ببطولة الدورى السعودى والفوز به على حساب الغريم الاتحاد الجدة فى منافسة عظيمة كرويا بين الفريقين وهذا يثبت مدى تقدم الامكانيات فى الدورى السعودى للمحترفين وسوف ننقل لكم كل الاخبار الخاصة بكلتا المباراتين فتابعوا معنا

تشكيل نادى اتحاد جدة ضد الباطن

اعلن المدير الفنى الرومانى كوزمين كونتر المدير الفنى لفريق اتحاد جدة عن تشكيل الفريق رسميا والذى سيخوض مباراة الجولة ال 30 والاخيرة من الدورى السعودى امام نادى الباطن السعودى ودخل كونتر المدير الفنى بتشيكلته الهجومية بقيادة المهاجم المخضرم عبد الرزاق حمد الله.وكذلك لاعب الوسط رومارينيو واليكم الان التشكيل الرسمى لنادى الاتحاد السعودى امام فريق الباطن :-

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، عبد العزيز البيشي، رومارينيو، إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل نادى الهلال امام نادى الفيصلى السعودى