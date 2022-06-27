ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني بـ 54 دقيقة

ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني بـ 54 دقيقةأحرزت اللاعبة التونسية أنس جابر، التي ارتقت، إلى وصافة التصنيف العالمي، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة التنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3 .اليوم الاثنين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، احتاجت التونسية التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الصادر الاثنين الى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها وستلتقي في الدور التالي مع الكندية ريبيكا مارينا أو البولندية كارتارزينا كايا.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى الى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.

وقالت جابر: "اليوم حققت اعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى اربعة اشواط في مباراة اليوم يعني انني حققت انطلاقة رائعة في البطولة".

وشاركت جابر في دورة إيستبورن الإنكليزية الأسبوع الماضي في مباريات الزوجي إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس وفازتا في مباراتين قبل أن تتعرض جابر لإصابة طفيفة في ركبتها قبل خوضهما الدور نصف النهائي.