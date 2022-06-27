نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. هنا القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 الجولة 30 في المقال التالي
نحن على موعد مع مباراة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الفيصلي، في اطار منافسات بطولة الدوري السعودي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، والتي تقام من خلال ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي سيتحدد من خلال بطل نسخة الموسم الجاري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل التي تتعلق بالقنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الهلال والفيصلي في بطولة الدوري السعودي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي اليوم
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال ضد الفيصلي السعودي مساء اليوم من خلال شاشة قناة ssc الرياضية السعودية 1، حيث تعتبر هذه القناة هي القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي، في بطولة الدوري السعودي، والتي يتم التعليق عليها من جانب المعلق الرياضي عيسى الحربين، وهناك تفوق كبير من جانب فريق الهلال على نظيره الفيصلي في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث اجتمع الفريقين في 11 مباراة سابقة، بواقع 10 لقاءات، وتعادل وحيد للفريق الأزرق.
مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم في الدوري السعودي
وسوف تنطلق مباراة اليوم المثيرة بين الهلال السعودي ونظيره الفيصلي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي هذا التوقيت يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 64 نقطة، حصدها من 29 لقاء، وقد حصد هذه النقاط بعدما تمكن من تحقيق الانتصار في 19 مباراة، وحسم التعادل 7، وهزم خلال 3 مواجهات، فيما يتواجد فريق الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، والذي تمكن من جمعها من 29 مباراة، بعدما فاز في 7 لقاءات، وتعادل 12، وهزم خلال 10 مواجهات، وفي هذه المواجهة يأمل فريق الهلال في الفوز خلال مباراة اليوم أمام نظيره الفيصلي، من أجل حسم لقب النسخة الحالية لبطولة الدوري السعودي، للمرة الثالثة على التوالي 2021-2022، حيث تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة في حسم اللقب الخاص ببطولة الدوري السعودي الذي يشهد تقارة كبيرة في هذا التوقيت.
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