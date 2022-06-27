نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موعد والتشكيل المتوقع اليوم الاثنين مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 الجولة 30 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء السعودية في هذا التوقيت لمتابعة أحداث المباراة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الفيصلي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي هذه النسخة 2022، حيث تمثل هذه المباراة اهمية كبيرة كونها تعمل على حسم لقب بطولة الدوري السعودي بنسبة كبيرة، والتي من المقرر ان تقام من خلال ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التشكيل المتوقع لمباراة الهلال الفيصلي في بطولة الدوري السعودي هذه النسخة.

التشكيل المتوقع اليوم لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

وقد بدأ فريق الهلال السعودي هذه المباراة بتشكيل قد جاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في منافسات الدوري السعودي

وسوف تنطلق احداث المباراة القوية التي تجمع بين الهلال السعودي والفيصلي في منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي مساء اليوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المحدد أن تكون الرياضية السعودية 1، هي القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي، في بطولة الدوري السعودي، بتعليق عيسى الحربين.

مباراة الهلال والفيصلي في بطولة الدوري السعودي اليوم

ونجد ان هناك تفوق كبير من جانب فريق الهلال السعودي على حساب نظيره فريق الفيصلي في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك خلال 11 مباراة سابقة، بواقع 10 لقاءات، وتعادل وحيد للفريق الأزرق، ويدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة في صدارة ترتيب الدوري، حيث يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، حصدها من 29 لقاء، وذلك بعدما حقق الانتصار في 19 مباراة، وحسم التعادل 7، وهزم خلال 3 مواجهات، فيما يأتي فريق الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من 29 مباراة، بعدما فاز في 7 لقاءات، وتعادل 12، وهزم خلال 10 مواجهات، ويأمل فريق الهلال في الفوز خلال مباراة اليوم أمام نظيره الفيلصي، من أجل حسم لقب النسخة الحالية لبطولة الدوري السعودي، للمرة الثالثة على التوالي 2021-2022.