نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والفيصلي اليوم.. مواجهة حصد لقب الدوري 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم، حيث سيقام الليلة لقاء هام ومرتقب بين لكل من نادي الهلال السعودي والفيصلي السعودي في الجولة الأخيرة لمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022، وتعد هذه المباراة هي من أهم مباريات الزعيم اليوم لأنه يتحدد علي أثرها من هو بطل الدوري السعودي، بعد المنافسة الشرسة مع نادي اتحاد جدة التي يتساوى الفريقين في عدد نقاط كل فريق بالتساوي 64 نقطة بفارق الأهداف وبفارق المواجهات المباشرة للزعيم عن فريق الاتحاد قبل مواجهة اليوم مع الفيصلي بالجولة الأخيرة، ويأمل جمهور الزعيم في تحقيق مكسب والفوز بالبطولة، وسوف نوضح لكم تشكيل مباراة الهلال والفيصلي اليوم.

مباراة الهلال والفيصلي اليوم

يدخل الهلال السعودي مباراته اليوم ضد الفيصلي بهدف أن يحقق الفريق الفوز من أجل اقتناص اللقب الخاص بالدوري السعودي، من فريق الاتحاد الذي سيلعب وسيلاقي فريق الباطن في نفس التوقيت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة، علي أن يتم إذاعة المباراة علي شاشة القناة الرياضية السُّعُودية (SSC1) إتش دي.

تشكيل الهلال ضد الفيصلي اليوم

أعلن مدرب فريق الهلال رامون دياز عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم ضد الفيصلي، وفيما يلي تشكيل فريق الهلال:

يلعب في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، محمد البريك، ياسر الشهراني.

في خط الوسط يلعب كل من: سالم الدوسري، أندرية كاريلو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج.

في الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

غيابات الهلال بمواجهة الفصيلي اليوم

يفقد فريق الهلال اليوم في المباراة جهود كل من اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب صانع الألعاب ويرجع الغياب عن المباراة بسبب عدم الجاهزية علاوة علي غياب اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق، كما سيغيب عن الفريق ثنائي الدفاع كل من هيون سو واللاعب علي البليهي بسبب الإيقاف.

انتظار اتحاد جدة تعثر الزعيم

ينتظر فريق اتحاد جدة تعثر فريق الزعيم في لقائه ضد الفصيلي، حيث سيواجه فريق الاتحاد فريق الباطن في مواجهة الليلة، وفي حالة تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل وفوز الاتحاد يصبح الاتحاد بطلاً للدوري السعودي، والمتوقع أن تشهد المباراتين اليوم مواجهة شرسة من أجل حصد اللقب.