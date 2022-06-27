نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 اليوم ومواعيد المباريات بتوقيت السعودية في جولة الحسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 1443 اليوم ومواعيد المباريات اليوم بتوقيت السعودية في الأسبوع الثلاثون والأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي في جولة الحسم لبطولة الدوري السعودي، حيث تزداد المنافسة بين الاتحاد السعودي والهلال السعودي في حسم اللقب، فوز الهلال السعودي اليوم يضمن له الحصول على الدوري السعودي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد السعودي والذي يلعب مباراته وعينه على نتيجة مباراة الهلال على الجانب الأخر.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ننشر لكم ترتيب الدوري السعودي بشكل متجدد اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 29 19 7 3 1 27:61 34 64 2 الاتحاد 29 20 4 5 1 29:62 33 64 3 النصر 29 18 4 7 1 35:56 21 58 4 الشباب 29 15 9 5 1 36:52 16 54 5 ضمك 29 12 7 10 1 43:37 -6 43 6 الفتح 29 9 8 12 1 39:44 5 35 7 الفيحاء 29 8 11 10 1 23:21 -2 35 8 أبها 29 9 8 12 1 42:27 -15 35 9 الطائي 29 10 4 15 1 45:30 -15 34 10 التعاون 29 7 12 10 1 47:42 -5 33 11 الفيصلي 29 7 12 10 1 35:27 -8 33 12 الرائد 29 9 6 14 1 45:34 -11 33 13 الباطن 29 8 8 13 1 41:31 -10 32 14 الأهلي 29 6 13 10 1 43:38 -5 31 15 الإتفاق 29 7 10 12 1 47:39 -8 31 16 الحزم 29 4 5 20 1 47:23 -24 17

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات في الأسبوع الثلاثون والأخير من الدوري السعودي:

الطائي والحزم في التاسعة مساء

النصر والفتح في التاسعة مساء

الهلال والفيصلي في التاسعة مساء

الفيحاء والاتفاق في التاسعة مساء

الاتحاد والباطن في التاسعة مساء

الشباب والأهلي في التاسعة مساء

الرائد وأبها في التاسعة مساء

ضمك والتعاون في التاسعة مساء

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفيصلي

يدخل الهلال السعودي مباراة اليوم وعينه على الفوز على الفيصلي خاصة وأن الفوز للهلال السعودي يضمن له الدوري السعودي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد والباطن على الجانب الأخر، في ظل تفوق الهلال السعودي على اتحاد جدة بفارق الأهداف على مستوى صدارة الترتيب

توقعات نتيجة مباراة الاتحاد والباطن

يتوقع الكثيرون أن تكون نتيجة مباراة الاتحاد لصالح الاتحاد في ظل ضعف الباطن من جهة وتحفز لاعبي الاتحاد من جهة أخرى في إنتظار مفاجأة من قبل الفيصلي السعودي والفوز على الهلال السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي كذلك محاولة من جانب أهلي جدة من أجل تلافي سيناريو الخروج والذهاب لدوري الدرجة الثانية خاصة وأن أهلي جدة صار موقفه صعب في جدول ترتيب الدوري السعودي

الدوري السعودي اليوم في أخر مرحلة له سيشهد حسم المتصدر وبطل مسابقة الدوري السعودي، كما يحسم الفرق الثلاثة الهابطة لدوري الدرجة الثانية وسط محاولات من جانب الهلال السعودي للفوز وحسم اللقب لصالحه دون النظر لنتيجة مباراة اتحاد جدة، لذا ستكون نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم هي المفصلية.