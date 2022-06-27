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مباريات اليوم الدوري السعودي الجولة الأخيرة ، بعون الله تعالي تستهل اليوم الأثنين 27 / 6 / 2022 مباريات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2021/2022 ، وتقام مباريات اليوم الدوري السعودي الدرجه الاولى جميعها في نفس التوقيت عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت مصر ، بين الـ 16 فريق المشاركين بالبطولة بواقع 8 مباريات ، نتعرف علي كل مباراة منهم وطرفي المباراة وموقف الفرق حتي المرحلة الحالية ، والمهديين بالهبوط وصراع اللقب ، والمتأهلين للبطولات القارية للموسم المقبل ، حيث يتربع نادي الهلال علي قمة جدول الترتيب ويليه الاتحاد ثم النصر والشباب ثالث ورابع الجدول وما هي إلا ساعات تفصلنا عن بدأ مواجهات الاثنين الختامي.
مباريات اليوم الدوري السعودي الجولة الأخيرة
- قبيل بداية الجولة 30 من مباريات اليوم الدوري السعودي الهلال هو متصدر الترتيب بـ 64 نقطة.
- كذلك ، قبل بدأ جولتنا من مباريات اليوم الدوري السعودي مباشر الاتحاد ، هو صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة متخلفاً عن الاتحاد بالمواجهات.
- وتلعب مباريات اليوم الدوري السعودي بث مباشر للثمانية لقاءات في آن واحد علي ملاعب مختلفة لضمان الشفافية.
- ينتظر أن تحدد هذه الجولة مصير الصدارة بين الهلال والاتحاد.
- جميع مباريات الدوري السعودي اليوم ستبث عبر القنوات الناقلة في موعد واحد
- بينما حسم النصر المركز الثالث ، وضمن الشباب المقعد الرابع.
- بخلاف هذا قد تسفر الجولة عن هبوط بعض الفرق مثل الاتفاق والأهلي والباطن والرائد والفيصلي والتعاون والطائي.
- هذه الفرق حصدت 34 نقطة أو أقل حتي 31 نقطة أي أنها كافة مهددة بالهبوط علي المركزين 14 ، و 15.
- بينما نادي الحزم هبط بشكل رسمي لحصده 17 نقطة فقط وهو بعدي كل البعد عن أي أمل.
- جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الإثنين سيختلف شكله تماماً.
- تُقام مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي كلها في آن واحد عن الساعة 9:00 مساء بالضبط.
ويمكن التعرف علي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتي الجولة 29 قبل الأخيرة من المباريات والتي انتهت الخميس من الأسبوع الماضي.
جدول مباريات اليوم الدوري السعودي محمد بن سلمان
وفق ما أعلنه موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، تجري منافسات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام كالآتي :
- يدخل الاتفاق لقاء الفيحاء برغبة قوية في الفوز للمنافسة علي البقاء معتمداً علي نتائج الآخرين.
- الطائي يكفيه التعادل أمام الحزم الذي هبط رسمياً ليضمن بقاؤه بالموسم المقبل بدوري المحترفين.
- الهلال يطمح لحصد ثلاث نقاط غالية مع حصيلة أهداف علي حساب الفيصلي ينهي بها مارثون الدوري السعودي الأطول في البطولة.
- الاتحاد يحشد كافة أسلحته لدك حصون الباطن واقتناص فوز عريض وانتظار ما يهديه له القدر وأرجل لاعبي الفيصلي.
- النصر يلاقي الفتح في لقاء منتصف جدول الدوري السعودي للمحترفين.
- الرائد يلاقي أبها وعينه علي خطف فوز يبقيه في الدوري السعودي لموسم آخر.
- الأهلي يلاقي الشباب ولا بديل له عن فوز كبير يعطيه أمل في تعثر الآخرين ليظل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
- أما أخيراً يأتي لقاء التعاون الجريح ، ولا أمل لديه إلا هزيمة التعاون لينجو من شبح الهبوط.
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