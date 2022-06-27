نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة بإيقاع هادئ.. موعد مباراة الطائي والحزم الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الطائي والحزم ، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين السعودي 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم الأحد 29 مايو 2022، ولحساب لقاءات الدور الثاني أو الإياب، يستضيف مساء الإثنين 27 يونيو 2022، ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، فعاليات المواجهة “الهادئة” والثأرية أيضًا، والتي تضم فريقا الحزم والطائي ، حيث فقد حزم الصمود إلى حدٍ بعيد دوافع القتال في مواجهة الإثنين، بعد ضمان هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي أو دوري يلو السعودي الموسم المقبل، بينما يسعى الحتماوي للظفر بنقطة على الأقل من أجل تأمين بقاؤه في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد .

نتناول في التغطية التالية، كافة الأخبار والمعلومات والكواليس حول موعد مباراة الطائي والحزم والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الفريقين في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الطائي والحزم .

مباراة الطائي والحزم

بإيقاع هادئ، يجدد فريقا الحزم والطائي الموعد مع مواجهة جديدة في الدوري السعودي .

حيثما أسفرت مباراة الدور الأول عن فوز صعب ومثير للحواسم في الوقت بدل من الضائع.

وذلك بأقدام المهاجم الزيمبابوي المخضرم كنوليدج موسونا.

وهو ما يسعى الطائيون لتكراره في مواجهة الإثنين، مستفيدين بعاملي الأرض والجمهور.

لتأمين المشاركة رقم 25 للفريق بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2023 .

والذي يواجه منافسة شرسة قادمة من ثنائي القاع أهلي جدة والاتفاق .

في مقابل رغبة من الضيوف في إنهاء طيب لمشاركة تاسعة غير موفقة في المسابقة.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق لقاءات الجولة الأخيرة :

وهذا جدول مباريات الأسبوع الثلاثين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 :

نادي الطائي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار نادي الطائي السعودي .

الذي يقترب خطوة جديدة وأخيرة، نحو تثبيت مشاركته السادسة والعشرين في الدوري السعودي للمحترفين 2023 .

إذ يحتل صائد الكبار حاليًا المركز التاسع في جدول البطولة، برصيد 34 نقطة وصافي (-15) هدفًا.

وذلك بعدما حقق 10 انتصارات و4 تعادلات خلال 29 جولة خاضها.

ولكن تلقى 15 هزيمة في الموسم الحالي.