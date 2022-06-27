انت الان تتابع خبر. بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدفين لهدف، فاز الأهلي على بيراميدز في مباراة الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2020/2021.

الأهلي قد عرض قوي تحت قيادة مدربه سامي قمصان واستطاع التفوق على بيراميدز ومدربه اليوناني تاكيس جونياس.

الأهلي تقدم عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 بضربة رأس، ثم عزز حسام حسن من تقدم الكتيبة الحمراء ووضع الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وفي الدقيقة 95 يسجل رضمان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء.

الأهلي حقق فوزه الثاني هذا العام على حساب بيراميدز بعد الفوز في مباراة الفريقين بالدوري بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المباراة المقبلة للأهلي ستكون أمام سموحة يوم الأربعاء 29 يونيو بستاد الإسكندرية في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة

قناة أون تايم سبورت 1 هى من ستقوم بنقل مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة.