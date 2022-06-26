نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة للمباراة.نستعرض معكم كافة تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الباطن. وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2021- 2022. حيث خاض فريق الاتحاد السعودي مباراته الماضية أمام نادي الاتفاق اليوم واستطاع الفوز أمامه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. ليخوض مواجهته الأخيرة مساء اليوم أمام نادي الباطن. وفيما يلي سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن اليوم في الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والباطن اليوم

تأتي مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي. وفي السياق ذاته يواصل العميد تحمل الكثير من الصعوبات التي خاضها منذ انطلاق منافسات الدوري ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية بهدف التتويج باللقب في الموسم الحالي. وفي غضون ذلك فقد مكث الروماني كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد السعودي. على تكثيف تدريبات فريقة قبل انطلاق المواجهة الأخيرة من الدوري السعودي ساعيًا في هذا الأمر لتدارك الأخطاء الدفاعية لدى فريق الاتحاد والتي بدت مؤخرًا بين لاعبي الفريق خلال مبارياته الودية.

مباراة الاتحاد اليوم

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة الاتحاد اليوم نود الإشارة إلى أن نادي الاتحاد السعودي يسعى للحفاظ على آماله. وذلك عقب فوزه على نادي الاتفاق للتتويج باللقب. بعدما أصبح رصيده 64 نقطة. وذلك بالتساوي مع نادي الهلال السعودي في النقاط والذي يتواجد أيضًا في الصدارة. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم والقنوات الناقلة. فيما يمكنكم أيضًا التعرف على تفاصيل مباراة النصروالفتح اليوم.

موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الثلاثون والأخيرة مساء اليوم الإثنين والذي يوافق 27-6-2022. وتقام مباراة الاتحاد اليوم على ملعب الملك عبد الله الدولي في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي. تعد هى مجموعة قنوات إس إس سي SSC والتي حصلت على حقوق ملكية بث مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم. وسيتم بث المباراة من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة الاتحاد ضد الباطن على قناة SSC قمر عربسات