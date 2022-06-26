نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال كبيرة في البقاء.. موعد مباراة ضمك والتعاون الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ضمك والتعاون ، في خضم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الإثنين 27 يونيو 2022 ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، في الجولة 30 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، والمؤجلة من يوم 29 مايو 2022، تجمع فريقا التعاون وضمك ، حيث يحتاج الذئاب إلى الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في المشاركة بالنسخة الجديدة من الدوري الموسم المقبل، بينما يرى فيها فارس الجنوب فرصة للثأر ولإنهاء الموسم بأكبر قدر من النقاط.

نتناول خلال التغطية التالية، كافة المعلومات والأخبار والكواليس حول موعد مباراة ضمك والتعاون والقنوات الناقلة ، إلى جانب طريق ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات ضمك والتعاون .

مباراة ضمك والتعاون

بذكريات النتيجة الكبيرة في الدور الأول، يجدد فريقا التعاون وضمك الموعد مع لقاء جديد.

حيث أسفر لقاء الذهاب مطلع العام الجاري، عن فوز عريض لـ سكري القصيم بنتيجة (3-0).

وهو ما يحتاج الضيوف بشدة لتكراره في مواجهة الإثنين، من أجل تفادي الهبوط.

وذلك في ظل صراع مرير، يضم العملاقين الأهلي والاتفاق للبقاء في دوري المحترفين السعودي .

بينما يعول أصحاب الأرض على تحقيق نتيجة طيبة ينهي به موسمه الرابع في المسابقة.

في البداية نستعرض ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل مواجهات الجولة 30 :

وهذا جدول مباريات الأسبوع الأخير من الدوري السعودي للمحترفين 2022 :

نادي ضمك

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار نادي ضمك السعودي .

والذي قدم مستوىً رائعًا في موسمه الرابع بالدوري السعودي .

حتى أنه تصدر ترتيب المسابقة في أسابيعها الأولى، ولولا الخبرة والإمكانيات لكان له شأن آخر هذا الموسم.

على كل الأحوال، نجح فارس الجنوب في إحكام السيطرة على المركز الخامس في جدول الترتيب.

وذلك برصيد 43 نقطة وصافي (-6) أهداف.

حيثما نجح في تحقيق 12 انتصارًا و7 تعادلات.

بينما مُني بـ10 هزائم خلال 29 جولة خاضها بالموسم الحالي.