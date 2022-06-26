انت الان تتابع خبر اخبار صفقات الاهلي الجديدة.. سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الأحمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي سيف زاهر بالكشف عن حسم مسؤولي الاهلي برئاسة الكابتن محمد الخطيب، 3 صفقات كبار، وذلك لتدعيم الفريق الأحمر الأول لكرة القدم، وهذا أثناء الفترة الخاصة بالانتقالات الصيفية القادمة.

اخبار صفقات الاهلي الجديدة لتقوية الفريق

وأكد سيف زاهر خلال العديد من التصريحات التليفزيونية من خلال فضائية أون تايم سبورت، قائلاً “الأهلي أنهي ثلاث صفقات مهمين وكبار في مراكز خط الدفاع وخط الوسط والهجوم، الأهلي قرر التعاقد مع لاعب خط وسط في الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل المالي أليو ديانج، حال وصول له عروض مغرية”.

الأهلي يرغب في ضم مهاجم افريقي مميز

واضاف قائلاً “هناك صفقة أفريقية سوبر في مركز قلب الهجوم، في الطريق إلى النادي الأهلي، الأحمر يرغب في ضم مهاجم أفريقي مميز، لتعويض الصفقات الأفريقية الغير ناجحة التي تعاقد معها النادي في الهجوم، خلال السنوات الماضية”.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وسوف يقابل النادي الأهلي نظيرة بيراميدز اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ويكون على استاد القاهرة، وهي ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر موسم 2020/2021.