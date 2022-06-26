انت الان تتابع خبر بالجنيه.. تعرف على راتب ريكاردو سواريس مع الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل النادي الأهلي لاتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لخلافة بيتسو موسيماني الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

صحيفة ابولا البرتغالية اكدت ان ريكاردو سواريس هو مدرب الأهلي القادم بعد الوصول لاتفاق مع إدارة النادي وأنه سيكون في القاهرة خلال أيام.

راتب ريكاردو سواريس مع الأهلي

ريكاردو سواريس سيوقع على عقود تدريب الأهلي لمدة موسمين، وسيحصل على راتب سنوي قيمته 1.5 مليون يورو اي ما يساوي 30 مليون جنيه مصري سنوياً.

الجهاز الفني سيكون به 4 مدربين مساعدين للمدرب البرتغالي من بينهم مدرب لحراس المرمى.

ريكاردو سواريس كان مدرب فريق جيل فيسنتي البرتغالي وقاده لتحقيق المركز الخامس في الدروي البرتغالي والتأهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.