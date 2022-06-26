انت الان تتابع خبر معلومات بالتفصيل عن ريكاردو سواريس مدرب الأهلي القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد اسم ريكاردو سواريس بكثافة في المواقع الرياضية، بعد تقرير لجريدة أبولا البرتغاليه أن المدرب سيكون مدرب الأهلي القادم.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد فسخ العقد مع بيتسو موسيماني الذي رحل بعد حوالي 20 شهر في تدريب فريق القرن.

ونستعرض معكم بعض المعلومات عن ريكاردو سواريس.

من مواليد 11 نوفمبر 1974 (47 عام)، ويحمل الجنسية البرتغالية من أصل برازيلي،وتولى قيادة فريق جيل فيسنتي البرتغالي منذ نوفمبر 2020، وينتهي تعاقده بنهاية يونيو 2023.

ريكاردو سواريس قاد الفريق البرتغالي في 69 مباراة، نجح في تحقيق 28 فوز، و16 تعادل و25 هزيمة، وتميز الفريق معه بأسلوب هجومي قوي يعتمد في الأساس على بناء اللعب من المنتصف.

يعتمد على خطة لعب 4-3-3 هجومية، وأيضا يعتمد على طريقة 4-4-2، و4-2-3-1، وكان أكبر فوز حققه في مباراة الدور التمهيدي لكأس البرتغال بخمسة أهداف نظيفة، ضد كوندكسيا.