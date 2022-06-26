انت الان تتابع خبر صحيفة برتغالية تكشف هوية مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة أبولا البرتغالية، عن هوية مدرب الأهلي الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل عن القلعة الحمراء بعد فسخ العقد معه بالتراضي.

وحسب الصحيفة البرتغالية فأن مدرب الأهلي الجديد هو البرتغالي ريكاردو سواريس والذي يبلغ من العمر 47 عام.

مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس هو مدرب فريق جيل فيسنتي البرتغالي وحصل على المركز الخامس في الدوري البرتغالي في موسمه المنقضي ليتأهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها المقبلة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن الأهلي المصري توصل لاتفاق مع مع ريكاردو سواريس المدير الفني لـ جيل فيسنتي لقيادة الفريق لمدة موسمين، والسفر سيكون خلال أيام قليلة إلى القاهرة لبدء العمل مع الفريق الأحمر.

جيل فيسنتي حقق الفوز تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.