عاجل – توقيت مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة أمام بيراميدز في المؤجلة من يوم 29/9/2021 في بطولة كأس مصر للعام الماضي والتي سوف تلعب علي أرضية ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.ويسعي الأهلي في الفوز أمام بيراميدز رغم الغيابات الكثير التي يعاني منها في هذه الفترة، حيث سيغيب عن هذه المواجهة 11 لاعباَ من القوام الأساسي للفريق الأول

توقيت مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر :