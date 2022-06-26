انت الان تتابع خبر ميدو يهاجم مجلس إدارة الإسماعيلي: تحاول أن تعيش في دور المظلومية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق هجوم عنيف على مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وهذا بعد قرار الدراويش بالانسحاب من مسابقة كأس مصر، وتعد من أهم البطولات الذي يشارك فيها جميع الفرق.

ميدو يهاجم مجلس إدارة الإسماعيلي بعد انسحابه من كأس مصر

وأكد ميدو في تصريحاته من خلال برنامج “الريمونتادا” الذي يبث على قناة المحور الفضائية، قائلاً “قرعة كأس مصر خلال المواسم الماضية كانت مُوجهة مثل هذا الموسم، لا يوجد جديد، الإسماعيلي أنهى الدوري في المركز الثالث عشر خلال الموسم الماضي، لذلك مواجهتك ضد الزمالك طبيعية، ولا توجد مؤامرات ضد الإسماعيلي فيه”.

إدارة الإسماعيلي تحاول أن تضلل جماهير الدراويش

وأضاف ميدو قائلاً “عندما تنهي الدوري في المركز الثالث عشر متوقع أن تواجه دكرنس؟، في كرة القدم لن تُكافأ عندما ترتكب الأخطاء، ولابد ألا يكون هناك تضليل لجماهير الإسماعيلي، إدارة الإسماعيلي تحاول أن تعيش في دور المظلومية لأنه في حالة الخسارة من الزمالك، سيظهر مسؤولو الإسماعيلي ويقولون إن القرعة كانت ظالمة”