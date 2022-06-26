انت الان تتابع خبر مباراة الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل مهمة عن اللقاء الناري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الأحد، مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020/2021 والتي لم تنتهي بعد.ونستعرض بعكم تفاصيل مهمة عن لقاء الأهلي وبيراميدز اليوم.

موعد المباراة

المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة للمباراة

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق بلال علام.

طاقم تحكيم المباراة

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس.

مساعد اول : الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان : الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة VAR، سيتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.

قائمة الأهلي للمباراة

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف.

خط الوسط: وليد سليمان وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق‏.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

قائمة بيراميدز للمباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحي – أحمد سامي – حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد صادق – أحمد توفيق – نبيل دونجا – إبراهيم توريه – هشام محمد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس