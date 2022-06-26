انت الان تتابع خبر قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم.. هتستمع بمشاهدتها بدون انقطاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر جميع عشاق النادي الأهلي موعد اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وتعد من اللقاءات الصعبة والقوية بين الأحمر ونظيره فريق بيراميدز، وهي تعد من ضمن المنافسات الخاصة بالدور الربع نهائي “دور الثمانية” من بطولة كأس مصر الخاص بالموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وسوف تقام المباراة بين كلاً الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وتكون في تمام الساعة الـ 9:30 بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً موافق 11:30 مساءاً بتوقيت أبو ظبي، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بكل مكان.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

وسوف تبث مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد في كأس مصر، على قناتين ارضيتين بشكل مجاني وهما قناة أون تايم سبورت في بثها الأرضي، وأيضاً القناة الثانية المصرية تبث عبر الارضي، وهذا بجانب شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، وهي التي تبث المباراة ومنها قناة ON Time Sports 1 HD ويكون عليها استديو تحليلي يوجد الكثير من نجوم القلعة الحمراء ونجوم القلعة الحمراء والعديد من نجوم الكرة المصرية السابقين.