انت الان تتابع خبر الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة الفيصلي بمباراة حسم الدوري السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعاني فريق الهلال ومدربه رامون دياز، من العديد من الغيابات قبل مواجهة الفيصلي غداً الإثنين، في الجولة الختامية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يملك 64 نقطة على صدارة الترتيب، والفوز في المواجهة المرتقبة أمام الفيصلي سيتوج الفريق بطلاً للدوري السعودي للمرة الثامنة عشر في تاريخه.

الزعيم الأزرق يحتاج للفوز أمام الفصيلي ليتوج بلقب البطولة دون النظر إلى نتيجة مباراة الاتحاد في الجولة الاخيرة من الدوري السعودي.

موقع “سعودي سبورت”كشف عن الغيابات المتوقع أن تشهدها قائمة الهلال في مباراة الغد أمام الفيصلي وهم جانغ هيون سو، علي البليهي، متعب المفرج، كويلار، مصعب الجوير، محمد كنو، عبد الإله المالكي، ماثيوس بيريرا، صالح الشهري.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفصيلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، محمد البريك.

محور الارتكاز: سلمان الفرج، عبد الله عطيف.

خط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريج.

الهجوم: أوديون إيجالو.