انت الان تتابع خبر الإسماعيلي في ورطة.. عقوبة قاسية من اتحاد الكرة بسبب الانسحاب من كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح النادي الإسماعيلي، عرضة لعقوبة قاسية من اتحاد الكرة بعد الانسحاب من مسابقة كأس مصر لموسم 2021/2022 بشكل رسمي.

الإسماعيلي أعلن بشكل رسمي الانسحاب من مواجهة الزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2021/2022، وذلك اعتراضاً على القرعة الموجهة التي جنبت مواجهة الأهلي والزمالك مع بعضهما البعض سوى في المباراة النهائية.

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،قد أكد أن قرعة كأس مصر أقيمت بنظام التصنيف وليست موجهة لصالح أى ناد، وهذه القرعة معمول بها فى كل البطولات ودورى أبطال أفريقيا يعمل بهذا النظام.

عقوبة الإسماعيلي في حال الانسحاب من كأس مصر

في حال انسحاب الإسماعيلي من بطولة كأس مصر فسيتم معاقبته باستبعاده من النسخة المقبلة من الكأس بجانب تغريمه 200 ألف جنيه.