انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والقنوات الناقلة وحكم المباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انتم اليوم الأحد الموافق 26 يونيو على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وحكم المباراة.

ويسضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم فريق بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات ربع بنهائي بطولة كأس مصر 2020.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع بنهائي بطولة كأس مصر 2020 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الاهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي مكون من :

الحكم: إستفان كوفاكس

مساعد حكم: فاسيلي فلورين مارينيسكو

مساعد حكم: ميهاي أوفيديو أرتين

حكم رابع: اندري فلورين شفليت

حكم فار: تاماس بوجنار

مساعد فار: بالاز بيرك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع بنهائي بطولة كأس مصر 2020 على شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات وتحديداً ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.