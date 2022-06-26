انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الجولة الختامية في الدوري السعودي.. حسم البطل والهبوط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون الجولة الختامية في الدوري السعودي، حاسمة لمن يذهب لقب البطولة المتصارع عليها بين الهلال المتصدر وملاحقه الاتحاد كذلك حسم الفريقين الهابطان اللذان سيرافقان الحزم نجو دوري الدرجة الأولى.

الهلال والاتحاد يتساويان في عدد النقاط ولكل منهما 64 نقطة، ويطمح العميد لسقوط الزعيم من أجل التتويج باللقب، بينما الفريق الهلالي يكفيه الفوز في الجولة الأخيرة حتى لو فاز الاتحاد لأنه وقتها سيسحم اللقب بأفضلية المواجهات المباشرة.

وفي صراع الهبوط هناك صراع سباعي بين أندية الطائي، التعاون، الرائد، الفيصلي، الباطن، الأهلي والاتفاق لحسم أخر بطاقتين للهبوط.

مواعيد مباريات الجولة الختامية من الدوري السعودي

جميع المباريات ستقام يوم الإثنين 27 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

الهلال: الفيصلي

الاتحاد : الباطن

النصر : الفتح

الشباب: الأهلي

الطائي: الحزم

الرائد : ابها

الفيحاء: الاتفاق

ضمك : التعاون