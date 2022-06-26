انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري المغربي قبل جولتين من النهاية.. إثارة نارية والوداد الأقرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جولتين فقط على نهاية الدوري المغربي، في نسخة مثيرة وصراع حتى النهاية بين قطبي مدينة الدار البيضاء، الوداد والرجاء للظفر باللقب.

الرجاء عاد بفوز ثمين من ملعب أدرار على حساب مضيفه حسنية أكادير في الجولة 28 من المسابقة ،بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

بينما الوداد فاز على ميدانه على حساب ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لهدف، بعد أن حول تأخره لفوز.

الوداد يكفيه الحصول على نقة واحدة في أخر جولتين لإعلان تتويجه بطلاً للدوري المغربي، بينما الرجاء يحتاج للفوز في المابراتين المقبلتين مع سقوط غريمه الوداد مهزوماً.

ترتيب الدوري المغربي

1- الوداد 62 نقطة

2- الرجاء 56 نقطة

3- الجيش الملكي 42 نقطة

4- المغرب الفاسي 40 نقطة

5- الفتح الرياضي 39 نقطة

6- أوليمبيك خريبكة 36 نقطة

7- نهضة بركان 35 نقطة

8- أوليمبيك أسفي 35 نقطة

9- شباب السوالم 35 نقطة

10- شباب المحمدية 34 نقطة

11- الدفاع الحسني الجديدي 32 نقطة

12- اتحاد طنجة 31 نقطة

13- حسنية أكادير 30 نقطة

14- مولودية وجدة 28 نقطة

15- يوسفية برشيد 26 نقطة

16- سريع واد زم 23 نقطة