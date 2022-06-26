انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز.. سامي قمصان في حيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة صعبة سيخوضها فريق الأهلي، بمواجهة فريق بيراميدز في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020/2021.الأهلي يدخل مواجهة بيراميدز وهو يعاني من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات المختلفة بين لاعبيه.

سامي قمصان المدير الفني لفريق الأهلي اختار القائمة التالية من لاعبيه لخوض اللقاء:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني – محمد أشرف.

خط الوسط: وليد سليمان – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا – زياد طارق‏.

خط الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن – حسام حسن.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد / محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود وحيد.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل “كوكا”.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي “أفشة” – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.