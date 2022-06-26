انت الان تتابع خبر بيراميدز “بيتفشخر” بتفوقه في تاريخ المواجهات مع الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع “فيس بوك”، احصاءية لتاريخ مواجهات الفريق أمام الأهلي وذلك قبل لقاء الفريقين بكأس مصر.

الأهلي وبيراميدز سيلتقيان في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء الأحد 26 يونيو، على أرضية ستاد القاهرة، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2021.

الفائز من مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز، سيلتقي مع فريق بتروجيت في مباراة الدور نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

صفحة نادي بيراميدز نشرت إحصائية تاريخ مواجهات الفريقي، حيث تقابلا تحت المسمى الحالي لنادي بيراميدز في 8 مباريات، فاز الفريق الأزرق في 3 مقابل فوزين لصالح الأهلي مع التعادل في مباراتين.

وبصفة عامة تحت المسمى القديم والحالي لنادي بيراميدز، تقابل الفرقين من قبل فى 13 مباراة سابقة، ، بواقع 11 بالدورى و2 بالكأس، وحق النادي الأهلي الفوز فى 5 مواجهات، بينما بيراميدز فاز 4 مرات ، وحسم التعادل نتيجة أربعة لقاءات.

ويدخل الأهلي المواجهة أمام بيراميدز وسط عدد كبير من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة التي ضربت صفوفه.