نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل يتجدد لـ لقب صعب.. موعد مباراة الاتحاد والباطن الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والباطن ، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من دوري المحترفين السعودي 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم 29 مايو 2022، ولحساب لقاءات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يستضيف مساء الإثنين 27 يونيو 2022 ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، مواجهة قوية وشرسة، تجمع فريقا الباطن والاتحاد ، اللذين يحتاج كلاهما إلى الفوز على اختلاف دوافعهما، فبينما ينافس العميد على اللقب الصعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، على أمل سقوط منافسه الهلال بالتعادل أو الخسارة، مقابل رغبة قوية من السماوي في تفادي الهبوط مع منافسيه الشرسين في القاع.

نتناول بالتفصيل خلال السطور المقبلة، آخر المستجدات والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الاتحاد والباطن والقنوات الناقلة ، فضلًا عن طريق ونتائج الناديين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الـ46 ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن .

مباراة الاتحاد والباطن

بذكريات لقاء الدور الأول والذي انتهى بفوز دراماتيكي للعميد، يجدد فريقا الباطن والاتحاد الموعد مع مواجهة جديدة.

إذ أسفرت مباراة الذهاب عن فوز صعب لـ الإتي بثلاثية.

يسعى اتحاد جدة لتكرارها في مواجهة الإثنين، بانتظار سقوط الزعيم أمام الفيصلي.

من أجل الظفر بلقب تاسع في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعد مخاض عسير هذا الموسم.

بينما يعول الضيوف على انتصار قد يضمن بشكل كبير الحضور السابع في دوري المحترفين السعودي .

وذلك في ظل منافسة شرسة من العريقين الأهلي والاتفاق ثنائي القاع، بعدما تأكد هبوط الحزم رسميًا.

نستعرض بدايةً جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الجولة 30 :

وإليكم جدول مواجهات الأسبوع الـ30 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين :

نادي الاتحاد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار نادي الاتحاد السعودي ، والذي يخوض مواجهة الإثنين باحثًا عن الانتصار.

من أجل تأمين حظوظه في لقب تاسع ببطولة الدوري السعودي ، بانتظار أي تعثر للموج الأزرق.

فالعميد قد يكفيه الفوز بأي بنتيجة، حال تعادل الهلال أو خسارته أمام الفيصلي.

كما سيتمكن من حصد اللقب الغالي بالتعادل في الجولة الأخيرة، مع خسارة كبير آسيا فقط.