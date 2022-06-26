"انسحاب الدراويش" من موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى كاس مصر 2022 اعتراضًا على القرعة

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رياض - احمد صلاح - موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى كاس مصر 2022 التي تعد واحدة من المباريات القوية في الدور 16 من البطولة؛ فالفريقان تواجهان في بطولة كأس مصر نحو 19 مرة حققت القلعة البيضاء الفوز في 15 مباراة بينما فاز الدراويش في مباراتين فقط، وتعادلا في مباراتين فاز بهما الزمالك بضربات الجزاء.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى كاس مصر

أجريت اليوم السبت قرعة دور 16 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي عن مواجهة بين الزمالك والإسماعيلي، ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين خلال الفترة ما بين 3 و8 يوليو المقبل.