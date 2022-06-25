انت الان تتابع خبر آل الشيخ يشعل المواقع حول ضم لاعبين من مصر والسعودية لنادي اسباني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعل تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بطرحه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، سؤالا حول لاعب مناسب من السعودية أو مصر لليغا، وكتب: "من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي؟".

واتفقت معظم آراء الجماهير على أن سالم الدوسري نجم الهلال، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج وأحمد الغامدي، وأيمن يحيى، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله العمري، يستحقون الاحتراف في الخارج، وانهم قد يحظون بفرصة.

كما طرح آل شيخ نفس السؤال على جماهير الكرة المصرية عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا: "من اللاعب الذي يكون مفيدا للدوري الإسباني بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافية من الدوري المصري؟"، وواصل السعودي: "نريد خلطة سعودية مصرية مغربية للتشجيع".

وأكد آل الشيخ انه لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف، لأن النادي الإسباني مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، مطالبا الجمهور بعدم الالتفات الى الاشاعات.

الجدير بالذكر ان نادي ألميريا قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل (2022-2023)، ويستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب،وعلق تركي آل الشيخ على لقاء الفريق الذي يملكه مع الفريق الملكي، قائلا: "بداية الدوري مع مدريد قرعة نار مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة. الحمد لله على كل حال".