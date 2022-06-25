انت الان تتابع خبر محمد القطب يتوج بلقب بطولة عمّان الدولية للتنس للناشئين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح لاعب المنتخب الوطني للتنس الأرضي، محمد القطب، اليوم السبت، في الظفر بلقب بطولة عمان الدولية للتنس للناشئين والناشئات- الدرجة الخامسة في الفردي والزوجي تحت 18 سنة) والتي استضافها الاتحاد الأردني للتنس بمشاركة عالمية واسعة من 93 لاعباً ولاعبة من 22 دولة.

ونجح محمد القطب في تحقيق الفوز بالنهائي على اللاعب اللبناني، مصطفى الناطور، بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-2 ليتوج عن جدارة واستحقاق بلقب فردي الناشئين.

وكان “القطب” قد استهل مشواره في البطولة بتحقيقه الفوز على الهندي كريشان جولاتي بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و6-1 في الدور الأول.

وفي الدور الثاني تخطى عقبة اللاعب السويسري، اوسكار راشد، بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-2.

وأكمل محمد القطب مشواره المتميز وفاز في الدور ربع النهائي على الهندي، ريان ساجد كوثرات، بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و6-4، وفي الدور نصف النهائي فاز على المصنف الأول في البطولة، الهنغاري لورانت جيوري، بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-1.