ذهبيتان وفضية للجولف الأردنية في بطولة مصر الدولية

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رياض - احمد صلاح - أحرز المنتخب الوطني لناشئي الجولف، ميداليتين ذهبيتين وفضية في بطولة مصر الدولية للجولف، والتي اختتمت منافساتها، اليوم السبت، على ملاعب “بالم هيلز” في مدينة “6 أكتوبر” المصرية.

وجاءت الميداليات عبر اللاعبين، سالم العبداللات “ذهبية” تحت 11 عاما، وياسمين ظاهر “ذهبية” إناث تحت 13 عاما، وميدالية فضية أحرزها اللاعب محمد الرواشدة تحت 13 عاما، فيما حقق اللاعب حمزة سلمان المركز الرابع لفئة تحت 18 عاما.

وعبر المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي عن رضاه عن أداء أبطال الجولف، مؤكدا سيرهم في الاتجاه الصحيح وسط تطلعات بمستقبل كبير ومشرق لهم.

من جانبه، أجرى الدكتور رئيس الاتحاد الأردني للجولف نضال المجالي، اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوفد مجد نجادا، معربا عن فخر أسرة الاتحاد ولاعبي الجولف في الأردن بنتائج اللاعبين، الذين كانوا عند مستوى الثقة، مقدما التهنئة لأسرة الاتحاد التي ستسخر جميع إمكاناتها لخدمة الأبطال وتسهيل مهمتهم في الاستحقاقات كافة.

وعلى سياق متصل، يغادر اللاعبان: حمزة سلمان وموسى شناعة إلى مدينة الغردقة، مساء اليوم، تأهبا للمشاركة في بطولة مصر الدولية للرجال للجولف، على أن يلتحق بهما أمين سر اتحاد الجولف شادي جبجي، رئيسا للوفد.