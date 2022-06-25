نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مبكر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبيراميدز ، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2021/2020 ، والتي تم تأجيلها لظروف مشاركات الأندية المصرية في البطولات القارية، وقبلها التوقفات جراء جائحة كورونا، يستضيف مساء الأحد 26 يونيو 2022 ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية ونارية، تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة المصرية الثانية بعد الدوري العام، والتي تجمع ناديا بيراميدز والأهلي ، والتي تشهد مواجهاتهما في السنوات الأخيرة ندية وإثارة كبيرة، نظرًا لما يضمه الفريقان من نخبة من الأسماء اللامعة والنجوم في مختلف المراكز.

نستعرض خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في النسخة 89 من كأس مصر ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز .

مباراة الأهلي وبيراميدز

مواجهة قوية من العيار الثقيل، تترقبها الجماهير المصرية ، تجمع فريقا بيراميدز والأهلي .

والذي تشهد لقاءاتهما كما أسلفنا إثارة وندية كبيرة.

خاصةً بعد تغير مسمى “الأسيوطي سبورت” إلى بيراميدز أو الأهرام منذ عام 2018 .

فضلًا عن استقطاب الفريق الذي اشتراه رجل الأعمال والمستشار السعودي تركي آل الشيخ للعديد من النجوم.

وذلك من القطبين الأهلي والزمالك ومختلف الأندية المصرية والعربية في السنوات الأخيرة.

نستعرض بداية ترتيب الأندية المتوجة بلقب كأس مصر على مدار تاريخه :

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي المصري ، أحد أعرق الأندية المصرية والعربية والأفريقية .

وصاحب الإنجازات والألقاب الكبيرة في مختلف البطولات.

وعلى مستوى بطولة كأس مصر ، يمتلك المارد الأحمر 37 لقبًا إلى 15 مرة كوصيف.

حيث كان آخر ألقاب الشياطين الحمر في كأس مصر في موسم 2020/2019.

بعدما تغلب على طلائع الجيش في المباراة النهائية (3-2) بركلات الترجيح.

وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويبدي الأهلي رغبة كبيرة في الظفر بلقب كأس مصر 2021 .

إضافة لقب النسخة الحالية من المسابقة، والتي بلغ فيها دور الـ16.

وتنتظره مواجهة قوية أمام مصر المقاصة “غير محدد موعدها حتى الآن”.

في ظل منافسة شرسة أيضًا على بطولة الدوري العام.

وذلك بعد ضياع حلمه في التتويج التاريخي بالثلاثية التاريخية في دوري الأبطال .

بعد الخسارة من الوداد المغربي في النهائي.

بالإضافة إلى ضياع فرصة المشاركة الثالثة تواليًا في كأس العالم للأندية .