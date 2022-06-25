انت الان تتابع خبر عاجل.. الإسماعيلي ينسحب من مواجهة الزمالك في الكأس والسبب الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشكل رسمي، أعلن النادي الإسماعيلي انسحابه من بطولة كأس مصر لموسم 2021/2022، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الزمالك بدور الـ16 من البطولة.

الإسماعيلي أعلن في بيان رسمي عن رفضه للقرعة الموجهة التي تم إجرائها في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لتجتيب مواجهة الأهلي والزمالك ببعضهما البعض سوى في اللقاء النهائي للكأس.

الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر

وأوضح الإسماعيلي في بيانه أن رابطة الأندية واتحاد الكرة قد رفضا اعتراض النادي على القرعة الموجهة.

النادي الأصفر شدد في بيانه أن هذه القرعة لم تجرى بشكل عادل وأنه تمت مجاملة أندية بعينها وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، لذلك انسحب النادي من كأس مصر إعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره

بيان الإسماعيلي للانسحاب من كأس مصر