انت الان تتابع خبر الأهلي يحسم ملف عودة فايلر لقيادة المارد الأحمر من جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ملف عودة المدير الفني السويسري السابق رينيه فايلر لقيادة الفريق لأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مرة أخرى.

وكانت بعض التقارير الإعلامية أكدت على أن مجلس إدارة النادي الأهلي فتح ملف عودة المدير الفني السويسري السابق رينيه فايلر لقيادة الفريقا لأول من جديد بعد رحيل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نفى تمام صحة فتح ملف عودة المدير الفني السويسري السابق رينيه فايلر لقيادة الفريق.

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رفض فكرة التفاوض مجدداً من أجل عودة المدير الفني السابق رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر.