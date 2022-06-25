انت الان تتابع خبر تعليق فرج عامر على منعه من دخول أحد الأندية.. صدم الكل برده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد قرار بإيقاف المهندس محمد فرج عامر، وهو عضو مجلس النواب السابق، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، وهذا بجانب منعه من دخول النادي، وذلك لمدة 6 أشهر بدءاً من أمس الجمعة الموافق 24 يونيو 2022.

تعليق فرج عامر على منعه من دخول أحد الأندية

وحرص فرج عامر على التعليق على هذا القرار، وقال إن النادي اسمه أصحاب الجلالة وليس سموحة كما هة منتشر حالياً بين الكثيرين، وأكد أنه شيء غير مهم بالنسبة له، وقرار الإيقاف جاء طبقاً إلى الجلسة التي تم عقدها من خلال مجلس الإدارة يوم الاربعاء 15 يونيو 2022، وعامر هو عضو في النادي ويحمل العضوية رقم 85.

فرج عامر تولي قيادة نادي أاصحاب الجياد لمدة عام ونصف

وجديراً بالذكر أن فرج عامر تولى رئاسة مجلس إدارة نادي اصحاب الجياد لمدة عام ونصف، وهذا قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، وهو الذي ترك رئاسته بعد الانتخابات التي تم إجرائها أثناء شهر نوفمبر الماضي، وأيضاً تولي وليد عرفات رئاسة مجلس الإدارة.