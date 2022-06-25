انت الان تتابع خبر عاجل.. مهاجم الزمالك يتعرض لحادث سير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لحادث سير خلال توجهه لمقر البيت الأبيض، للمشاركة فى تدريبات الفريق.

وأكد المهاجم الدولي التونسي على أنه أثناء سيره إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك تعرض لحادث سير بسيارته وتعرضت السيارة للتلف.

وطمأن المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري جماهير نادي الزمالك على سلامته وأنه استقل سيارة أجره من أجل اللحاق بتدريبات الفريق الأول بالبيت الأبيض تحت قيادة المدير الفني البرتغالي “فيريرا”. [مهاجم الزمالك يتعرض لحادث سير]