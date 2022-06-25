انت الان تتابع خبر قناة مصرية مفتوحة تنقل بطولة ألعاب البحر المتوسط.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على حقوق إذاعة منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

دورب ألعاب البحر المتوسط ستنطلق منافساتها من اليوم وحتى 5 يوليو المقبل.

مصر تشارك ببعثة مكونة من ١٨٤ لاعبا ولاعبة في ١٩ رياضة مختلفة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

الدول المشاركة في البطولة هم : ألبانيا وأندورا والبوسنة وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومالطا ومونتينجرو والبرتغال ومقدونيا الشمالية وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا، مصر ،لبنان ، ليبيا ، المغرب ، تونس ، سوريا والمنظم الجزائر.

إيطاليا تتصدر تاريخياً رصيد ميداليات الدورة، بتحقيق 2303 ميدالية منها 876 ذهبية، 740 فضية، 687 برونزية، أما مصر فهي السابعة بشكل إجمالي والأولى عربياً وأفريقياً برصيد 142 ميدالية ذهبية و194 فضية و231 برونزية، بإجمالي 567 ميدالية.