انت الان تتابع خبر حكم سوري يقود كلاسيكو الأردن بين الفيصلي والوحدات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد ستاد عمّان الدولي، السبت، قمة الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم المعروف بـ "كلاسيكو الأردن" بين فريقي الوحدات والفيصلي.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 15 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر الحسين إربد، أما الوحدات فيحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

ويدير المباراة الحكم الدولي السوري حنا حطاب، ويضم إلى جانبه كلا من مازن زيزفون ومحمد السيد ورابع صفوان.

و سيكون لجمهور الفيصلي 75% من المقاعد و25% لنادي الوحدات؛ لأن المباراة تعتبر على أرض الفيصلي.