انت الان تتابع خبر بلغة الفلوس.. الأهلي قد بيراميدز مرتين وديانج الأغلى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الأهلي لموجهة فريق بيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر 2021، حيث ستقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي وبيراميدز ستنطلق غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد الأهلي وبيراميدز ومعهم الزمالك، من أعلى الفرق المصرية من حيث القيمة السوقية.

مقارنة مالية بين الأهلي وبيراميدز

حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام ، تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 32مليون يورو فيما تبلغ قيمة بيراميدز 19 مليون يورو.

نجم وسط الأهلي، المالي آليو ديانج هو الأغلى في قائمة لاعبي الفريقين حيث تبلغ قيمته التسويقية 3.5 مليون يورو ويأتي خلفه محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو ورمضان صبحي لاعب بيراميدز وكل منهم قيمته 3 مليون يورو.