انت الان تتابع خبر ريال مدريد الأقرب لضم محمد صلاح بعد عرضه بـ60 مليون إسترليني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير بشكل كبير في ضم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وذلك بعدما حدد الريدز قيمة الفرعون المصري بـ60 مليون إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح صاحب الثلاثون عاما مع ليفربول في صيف عام 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بشأن التجديد.

ويتأهب نادي ريال مدريد الإسباني بشدة بعدما قرر ليفربول السماح لنجم الريدز محمد صلاح بمغادرة أنفيلد خلال الصيف الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني.

وتخشى إدارة نادي ليفربول رحيل محمد صلاح عن أنفيلد الموسم المقبل بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع الريدز ولذلك قامت الإدارة بتحديد قيمة الفرعوني المصري.