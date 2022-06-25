نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقاء للأقوى| موعد مباراة الفيحاء والأتفاق الجولة 29 الآن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الفيحاء والأتفاق في المقال التالي
مباراة الفيحاء والأتفاق في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تلعب في توقيت واحد من المباريات الهامة فهي مباراة حياة أو موت للاتفاق، الذي هزم من الاتحاد في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف وحيد، تلعب في نفس الوقت مباراة الهلال والفيصلي، والتي تحدد من هو بطل الدوري الهلال الذي يصبح التتويج الثامن عشر في تاريخه والثالث على التوالي، أم العميد منافسه الأوحد على اللقب الغائب عنه منذ أكثر من عقد من الزمان.
أما منافسه فريق الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، على حساب الهلال السعودي في النهائي، فهو ضمن البقاء في الدوري ولا يعاني من أي ضغوط كما تلعب مباراة الاتحاد والباطن، لحساب الجولة الأخيرة في نفس التوقيت لمزيد من الشفافية والعدالة، الاتفاق يدخل اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة من لعب 29 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 12 لقاء كان أخرهم الجولة الماضية، ويطمع في الفوز الليلة وضمان التأهل في حال خدمته نتائج الفرق الأخرى.
موعد مباراة الفيحاء والأتفاق
- 18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.
- 19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين.
- 21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، الكويت، اليمن.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل الجولة الأخيرة
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|29
|19
|7
|3
|1
|27:61
|34
|64
|2
|الاتحاد
|29
|20
|4
|5
|1
|29:62
|33
|64
|3
|النصر
|29
|18
|4
|7
|1
|35:56
|21
|58
|4
|الشباب
|29
|15
|9
|5
|1
|36:52
|16
|54
|5
|ضمك
|29
|12
|7
|10
|1
|43:37
|-6
|43
|6
|الفتح
|29
|9
|8
|12
|1
|39:44
|5
|35
|7
|الفيحاء
|29
|8
|11
|10
|1
|23:21
|-2
|35
|8
|أبها
|29
|9
|8
|12
|1
|42:27
|-15
|35
|9
|الطائي
|29
|10
|4
|15
|1
|45:30
|-15
|34
|10
|التعاون
|29
|7
|12
|10
|1
|47:42
|-5
|33
|11
|الفيصلي
|29
|7
|12
|10
|1
|35:27
|-8
|33
|12
|الرائد
|29
|9
|6
|14
|1
|45:34
|-11
|33
|13
|الباطن
|29
|8
|8
|13
|1
|41:31
|-10
|32
|14
|الأهلي
|29
|6
|13
|10
|1
|43:38
|-5
|31
|15
|الإتفاق
|29
|7
|10
|12
|1
|47:39
|-8
|31
|16
|الحزم
|29
|4
|5
|20
|1
|47:23
|-24
|17
القناة الناقلة ومعلق اللقاء
لم تعلن قنوات SSC عبر حسابها الرسمي عن القناة الناقلة ولا معلق المباراة حتى الآن، ونحن سنتابع معكم الموقع ونحدث المقال بالقناة والمعلق فور تحديدهم.
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