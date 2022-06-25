انت الان تتابع خبر قرعة كأس مصر.. طريق الزمالك نحو نهائي البطولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيصطدم الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر 2022، وذلك بعد أن أجريت اليوم السبت قرعة دور الثمن نهائي.

الزمالك وصل لدور الـ16 بعد تجاوز عقبة الداخلية بالفوز بهدفين لهدف في دور الـ32 من البطولة.

قرعاة دور الـ16 من بطولة كأس مصر، كانت موجهة بحيث لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا حال تأهلهما إلى النهائي.

طريق الزمالك للمباراة النهائي

دور الـ16 مواجهة الإسماعيلي، وفي حال التغلب على الدروايش فسيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة المصري وإيسترن كومباني.

في حال تخطي دور الثمانية فأن الفارس الأبيض سيلتقي مع الفائز من إنبي والبنك الأهلي ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد وصل لنهائي نسخة 2021 والتي لم تنتهي بعد.