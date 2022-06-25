انت الان تتابع خبر زوجة مؤمن زكريا تطلب له الدعاء وتكشف عن حالته الصحية.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا “شيماء الشيمي” زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، بنشر العديد من التفاصيل الخاصة بحالته الصحية ورحلة علاجه بإنجلترا، خاصة وأن هناك الكثير من الأشخاص مهتمون بشكل دائم ومستمر بالإطمأنان عن حالته الصحية.

زوجة مؤمن زكريا تطلب الدعاء له

نشرت زوجة مؤمن زكريا “شيماء الشيمي” صورة مؤخرًا جمعت بينها وبين زوجها مؤمن زكريا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك”، وقد قامت معلقة على تلك الصورة قائلة: “في طريقنا لتلقي جرعة العلاج الشهرية دعواتكم لمؤمن زكريا بالشفاء العاجل”.

بداية رحلة علاج مؤمن زكريا في إنجلترا

من الجدير بالذكر أن رحلة علاج نجم النادي الأهلي السابق “مؤمن زكريا” بإنجلترا، مع بداية الشهر الجاري، ووقتها قامت زوجته بنشر صورة جديدة لهم، وقد قامت بالتعليق عليها قائلة: “برجاء الدعاء لمؤمن في رحلته العلاجية الحالية في إنجلترا”.

كان آخر ظهور للنجم مؤمن زكريا مع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول “محمد صلاح”، وذلك أثناء احتفاله بحصد ناديه كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد نشر هذا الموقف الإنساني الرائع من قبل محمد صلاح، الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.