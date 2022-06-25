انت الان تتابع خبر كيروش vs وليد العطار : سأقاتل من أجل حقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجبلاية بسبب مستحقاته.

وقال كيروش في تصريحات صحفية :”لا أظن أن وليد العطار هو نفس الشخص الذي تناولت معه العشاء، عار عليك أن تتصرف بهذا الشكل، كيف تسيء إلي بهذا القرار الأحادي بعد أن جلستنا الأخيرة”.

وأضاف :”يبدو أن لديك أكثر من وجه، واحد يظهر أمامنا والآخر خلفنا عندما نغادر”.

وواصل كيروش هجومه :”أنت تعرف وكذلك رئيس الاتحاد والأعضاء أنني ليس لي علاقة بهذا العقوبة، عقوبة كاف التي خصمها اتحاد الكرة من مستحقات كيروش ليرسل له 23 الف جنيه فقط”.

وأكمل :”كل المنتخب يشهد أننا تغيبنا عن المؤتمر الصحفي بسبب خطأ كاف والأمن والشرطة”.

وأنهى :”خصم هذا المبلغ من مستحقاتي أمر غير أخلاقي، عار عليك يا وليد (وليد العطار)، أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدكم أنني سأقاتل ضد هذا القرار المسيء وغير العادل”.

وكان كيروش رحل عن قيادة منتخب مصر عقب إخفاق المنتخب في الوصول لكأس العالم بقطر 2022 بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

وتولى إيهاب جلال قيادة المنتخب المصري خلفًا لكيروش قبل أن يرحل بعد الخسارة من منتخب كوريا الجنوبية وديًا بنتيجة (4-1).