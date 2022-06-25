انت الان تتابع خبر مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا.. إلى أين وصلت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترددت أنباء عن وصول الأهلي لاتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من أجل تدريب الفريق وخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي منذ فسخ التعاقد مع موسيماني وهو يبحث عن مدير فني مع تردد أكثر من اسم.

وأشارت تقارير صحفية لتعاقد الأهلي مع فيتوريا والذي سبق أن درب النصر السعودي.

مصدر داخل الأهلي نفى في تصريحات صحفية ما تردد عن اتفاق النادي مع روي فيتوريا.

نديم محمود أفزال وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، نفى هو الأخر التوصل لاتفاق مع الاهلي بشأن تدريب الفريق.

وكانت المفاوضات قد تعثرت في وقت سابق بسب رغبة فيتوريا في الحصول على راتب 4 ملايين دولار شاملة المساعدين، والأهلي يرغب في تخفيض المبلغ.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة وسيلتقي يوم الأحد المقبل مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2021.