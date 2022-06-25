انت الان تتابع خبر الأهلي يستعيد قوته الضاربة في مواجهة بيراميدز بكأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعاد الأهلي الرباعي علي معلول ، أليو ديانج ، محمد عبد المنعم وعلي لطفي، بعد أن شاركوا في مران اليوم الجمعة الجماعي استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الأحد المقبل، في لقاء الدورر بع النهائي لبطولة كأس مصر 2021.

وكان علي معلول قد غاب عن مباراة الأهلي الماضية أمام غزل المحلة، بينما الثلاثي علي لطفي ومحمد عبد المنعم والنجم المالي أليو ديانج لم يشاركوا في أخر مباراتين.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين لهدف على غزل المحلة في أخر مبارياته والتي كانت بختام الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري برصيد 44 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وحقق الفوز في أخر مبارياته على حساب استرن كومباني بثلاثية نظيفة.